Таджикистан залишається найбільш залежною від грошових переказів країною - 90% з Росії

Про це йдеться в доповіді Світового банку. Обсяг грошових переказів, відправлених до Таджикистану з-за кордону, дорівнює 42% його ВВП. У документі наголошується, що 90% переказів надходять в країну з Росії, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

У зв'язку з цим уповільнення економічного зростання в Росії і девальвація рубля мають істотний негативний вплив і на таджицьку економіку.

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За даними Світового банку, обсяг грошових переказів до Таджикистану за перші два місяці цього року порівняно з тим же періодом 2014 року знизився майже на 40%.