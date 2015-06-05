Меркель висловила сумнів щодо можливого швидкого повернення Росії до G7 - ЗМІ

Про це повідомляє DW.de з посиланням на агентство dpa.

"Звісно, це своєрідна втрата, - сказала вона про неучасть Росії у саміті G7. - Однак це (виключення Росії – УНІАН) була необхідність, оскільки ми бачили анексію Криму і бої у Донецьку та Луганську, чим Росія значною мірою порушила те, що я вважаю європейським мирним порядком після Другої світової війни", - зазначила Меркель в інтерв'ю німецькому телеканалу RTL.

Читайте такожКанада проти, щоб Путін сидів за одним столом з G7 - прем’єр-міністрКанцлер переконана, що необхідно дочекатися зміни політики Кремля. "Багато хто говорив, що Німеччина залишиться розділеною, однак зараз ми возз'єднані. Деякі речі тривають довго, однак ми маємо побачити зміну в оцінці дій Росії, якої я поки не бачу", - цитує Меркель інформагенція dpa.

Як повідомляв УНІАН раніше, канцлер Німеччини Ангела Меркель напередодні саміту G7 назвала головні небезпеки для світового співтовариства.