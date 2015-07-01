Російська делегація відмовилася від участі у засіданні ПА ОБСЄ у Фінляндії

Спікер Держдуми і голова делегації Сергій Наришкін пояснив, що причиною бойкоту стала відмова влади Фінляндії впустити в країну кількох представників російської сторони, в тому числі і його самого, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

При цьому спікер Держдуми пообіцяв продовжити роботу в асамблеї і взяти участь у її наступній сесії, яка відбудеться в Улан-Баторі. "Я впевнений, що влада Монголії у повному обсязі виконає свої зобов'язання", - сказав Наришкін.

Ситуацію також прокоментував прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. У розмові з журналістами він зазначив, що російська сторона вважає таку відмову неприйнятною.

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"Безумовно, вважаємо обурливим, тому що голова палати Федеральних Зборів мав намір взяти участь у заходах не за лінією двосторонніх відносин, а в міжнародних заходах", – сказав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що Фінляндія прийняла рішення не видавати спікеру Державної думи РФ Сергію Наришкіну дозвіл на в'їзд в країну для участі в сесії Парламентської асамблеї (ПА) Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка відбудеться 5-9 липня.

Це рішення пояснили тим, що він перебуває у списку санкцій ЄС.