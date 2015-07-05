Японія та Нова Зеландія вперше приєдналися до великих військових навчань США та Австралії
10:30, 05 липня 2015Світ
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Аналітики вважають, що приєднання японських і новозеландських військових до маневрів пов'язане зі зростаючою військовою міццю Китаю.
На півночі Австралії проходять міжнародні військові навчання / @TalismanSabre / twitter.com
Японія та Нова Зеландія вперше приєдналися до великих військових навчань США та Австралії, які проводять раз у два роки.
Вони проходять на півночі Австралії, в них беруть участь 30 тисяч військовослужбовців військово-морських, військово-повітряних і сухопутних сил, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
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Аналітики вважають, що приєднання японських і новозеландських військових до маневрів пов'язане зі зростаючою військовою міццю КНР.
Китай наразі будує штучні острови в Південно-Китайському морі.
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