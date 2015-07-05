Греція хоче надати податкову амністію тим, у кого незаконно отримані гроші зберігаються у Швейцарії - ЗМІ

Про це повідомило швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung (NZZ) am Sonntag, передає DW.

Згідно з планами грецького уряду, громадяни, які ухиляються від сплати податків, можуть отримати вигоду від амністії, заплативши 21 відсоток податків із не задекларованих доходів, зазначає газета з посиланням на власні джерела.

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Наразі немає точних підрахунків, скільки саме неоподаткованих грецьких коштів перебувають на рахунках у швейцарських банках. За даними видання, сума сягає від двох до 200 мільярдів євро.

Таким чином, амністія може принести грецькому уряду терміново необхідні додаткові кошти, яких державі бракує через суперечності з міжнародними кредиторами, зазначає газета.

Між Грецією та Швейцарією було кілька раундів переговорів щодо поводження з грецькими незаконно отриманими грошима в Швейцарії. Речник міністерства фінансів Швейцарії підтвердив виданню, що така пропозиція надходила від Афін, але не розповів про її зміст.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Греція проводить референдум щодо заходів економії, які країні запропонували міжнародні кредитори в обмін на фінансову допомогу. Уряд Алекса Ципраса оголосив референдум і закликав греків сказати "ні" вимогам кредиторів, а також пригрозив, що якщо народ погодиться на заходи економії, то уряд піде у відставку. Попередні результати референдуму очікують близько 21 години за місцевим (20 години за середньоєвропейським) часом.