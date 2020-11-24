За словами матері дівчинки, її дочці подобається піклуватися про природу та тварин.

В австралійському місті Хобарт 11-річна дівчинка Біллі Рі голими руками витягла застряглу в каменях акулу і врятувала її.

Читайте такожВ Австралії акула впритул підпливла до серфера (відео)Відео з порятунком опублікувало видання ABC.

Зазначається, що сталося це 18 листопада. Дівчинка разом з матір'ю і братом вибралися на прогулянку вздовж кам'янистого берега річки Деруент. Між камінням дівчинка помітила австралійську пуголовку акулу.

«На кадрах видно, як Рі стоїть на зарослих водоростями каменях і виловлює акулу. Вона безстрашно бере рибу в руки та відпускає її у водойму», – наголошується в повідомленні.

За словами матері дівчинки, її дочці подобається піклуватися про природу та тварин. Дівчинка постійно приносить додому новонароджених звірів, що залишилися без матері, виходжує їх і відпускає на волю.

«У Біллі є якийсь зв'язок з тваринами... вона вміє зчитувати їх енергію», – зазначила мати дівчинки.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН