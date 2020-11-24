В австралійському місті Хобарт 11-річна дівчинка Біллі Рі голими руками витягла застряглу в каменях акулу і врятувала її.
Читайте такожВ Австралії акула впритул підпливла до серфера (відео)Відео з порятунком опублікувало видання ABC.
Зазначається, що сталося це 18 листопада. Дівчинка разом з матір'ю і братом вибралися на прогулянку вздовж кам'янистого берега річки Деруент. Між камінням дівчинка помітила австралійську пуголовку акулу.
«На кадрах видно, як Рі стоїть на зарослих водоростями каменях і виловлює акулу. Вона безстрашно бере рибу в руки та відпускає її у водойму», – наголошується в повідомленні.
За словами матері дівчинки, її дочці подобається піклуватися про природу та тварин. Дівчинка постійно приносить додому новонароджених звірів, що залишилися без матері, виходжує їх і відпускає на волю.
«У Біллі є якийсь зв'язок з тваринами... вона вміє зчитувати їх енергію», – зазначила мати дівчинки.
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