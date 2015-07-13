У Росії вчителя засудили за проукраїнські вірші
19:28, 13 липня 2015Світ
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Суд селища Кроми Орловської області засудив до шести місяців громадських робіт вчителя і поета Олександра Бившева, визнаного винним в екстремізмі і розпалюванні національної ворожнечі.
Вчитель в різких виразах закликав українців чинити опір інтервентам / glavny.tv
За рішенням суду Бившеву, який викладав у місцевій школі німецьку мову, також заборонено працювати вчителем.
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У березні 2014 року після анексії Росією Криму Олександр Бившев написав два вірші, в яких в різких виразах закликав українців чинити опір інтервентам, повідомляє Російська служба ВВС.
В рамках порушеної стосовно нього кримінальної справи була проведена лінгвістична експертиза, яка не виявила нічого кримінального у віршах Бившева.
Проте потім була проведена ще одна експертиза, згідно з якою вірші Бившева викликають ненависть і ворожнечу до росіян. Саме цю, повторну експертизу суд долучив до справи.
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