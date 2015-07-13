У Ємені коаліція продовжила авіаудари попри перемир’я

У понеділок, 13 липня, другого дня перемир’я, в захопленій повстанцями столиці Ємену Сані мешканці й медики повідомили про загибель 21 людини і поранення ще 45, а також про руйнування 15 будинків унаслідок ракетних ударів, передає радіо "Свобода".

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Крім того, ударів по позиціях угруповання Хуті та його союзників завдавали цього дня і ще в кількох місцях захопленої ними частини Ємену.

ООН із пізнього вечора 10 липня оголосила «безумовну гуманітарну паузу» в конфлікті в Ємені, що має протривати до кінця священного місяця рамадана за ісламським календарем, який припадає цього року на 17 липня. ООН також оголосила становище в Ємені гуманітарною надзвичайною ситуацією найвищого третього рівня. За даними ООН, харчова криза нині зачепила майже половину населення країни.