Екс-міністр фінансів Греції збирається виступити в парламенті

Про це повідомляє грецьке видання Gazetta.gr.

Колишній очільник Міністерства фінансів і депутат від партії СІРІЗА Яніс Варуфакіс сьогодні заявив, після свого прибуття до парламенту, що збирається звернутися до парламентського пленуму на сьогоднішніх дебатах щодо проекту закону про попередню угоду уряду з кредиторами.

Спілкуючись з пресою, Варуфакіс не відповів на питання щодо існування плану Б, згідно якого грецький уряд може повернутися до національної валюти, взявши 22 мільярди євро у Банку Греції на виплату зарплат і пенсій, одночасно почавши випуск національної валюти.

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Як повідомляв УНІАН, колишній глава Міністерства фінансів країни Варуфакіс заявив про свою відставку, тому що представники Єврогрупи не хотіли з ним вести переговори.