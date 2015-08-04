У Росії назвали причину видворення шведського дипломата

Про це заявили в міністерстві закордонних справ РФ, передає Російська служба Бі-бі-сі.

МЗС Росії підтверджує, що днями персоною нон грата був оголошений дипломатичний співробітник посольства Швеції в Москві.

"Цей крок є заходом у відповідь на недружні дії шведської влади щодо дипломата посольства Росії в Стокгольмі", - йдеться у повідомленні російського відомства.

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Вчора офіційний представник шведського МЗС Йохан Тегель повідомив, що високопоставлений співробітник посольства Швеції в Москві оголошений персоною нон грата. Ім'я дипломата не розголошується.

Раніше шведська влада вислала російського дипломата, тому що, за словами Йохана Тегеля, він "займався діяльністю, не сумісною з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини". Які саме дії російського дипломата були так розцінені шведською стороною і коли це сталося, він не уточнив.