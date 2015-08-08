У Малі поліцейський спецназ звільнив всіх заручників

Спецпідрозділи поліції Малі взяли штурмом захоплений готель Білбос, де озброєні люди утримували заручників.

Про це повідомляє Новое время.

За інформацією видання, всередині готелю були знайдені тіла п'ятьох нападників.

"Відповідальність за напад наразі не взяло на себе жодне з терористичних угруповань, однак за недавні схожі атаки в центрі та на півдні країни брали відповідальність ісламські екстремісти", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в місті Севарэ в Малі невідомі напали на готель, який користується популярністю в іноземців. Загинула одна особа, проте точних даних про загиблих і постраждалих наразі немає.

Пізніше МЗС України повідомив, що серед заручників в результаті збройного нападу на готель в Малі було захоплено громадянина України.

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Метою нападу на готель Білбос в місті Сєваре в Республіці Малі було захоплення заручників з числа громадян іноземних держав, які проживають в цьому готелі, повідомило Міністерство закордонних справ України