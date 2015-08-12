В Ірані хочуть провести ракетні випробування

Начальник генштабу ЗС Ірану генерал-майор Хасан Фірузабаді заявив, що збройні сили Ісламської Республіки мають провестиракетні випробування, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство IRNA.

За словами військового, рішення про випробування ракет було схвалено верховним лідером країни аятола Алі Хаменеї. Агентство відзначає, що раніше з закликом відновити ракетні випробування виступили депутати меджлісу (іранського парламенту). Які саме ракети мають намір випробувати ЗС Ірану, в повідомленні не уточнюється.

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Нагадаємо, Іран і "шістка" міжнародних переговірників в ніч на 14 липня досягли історичного угоди про врегулювання багаторічної проблеми іранського атома. Тривалі переговори завершилися прийняттям спільного всеосяжного плану дій, виконання якого повністю зніме з Ірану введені раніше економічні і фінансові санкції з боку РБ ООН, США і Євросоюзу. Угода буде розглянута в конгресі США.

Санкції ООН у сфері ракетних технологій щодо Ірану, згідно з домовленостями з "шісткою", не будуть зняті протягом восьми років. Вашингтон має намір зберегти санкції проти Ірану в ряді областей, в тому числі у зв'язку з програмою розробки балістичних ракет.