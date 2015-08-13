Манія величі, замкнутість та культ вождя: вже скоро на РФ може очікувати фашизація - російський вчений

Народна відданість Володимиру Путіну в Росії будується на істериці самопожертви.

Про це заявив російський вчений, автор багатьох книг з філософії Анатолій Ахутін, якого на батьківщині двічі затримували під час акцій протесту проти режиму Путіна в інтерв'ю виданню "Новое время".

"Обидва Майдани можна порівняти зі спробами народження. Україна тепер має шанс вилізти. А у Росії люк закривається свідомо. Тепер човен тоне", - говорить учений.

Ахутін відзначає, що Путін почав своє президентство з твердження, що найбільша геополітична катастрофа XX століття - це розпад СРСР. Тобто він намагається зобразити справу так: лихі 90-ті все розвалили, а ми зараз швидко поставимо країну на ноги.

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"Путін третього строку - це відвертий сталініст. Чесно кажучи, важкий сталінський дух ніколи і нікуди і не йшов, тому його повернення - це найефективніший спосіб для Путіна затвердити свою владу", - каже філософ.

Він припускає, що найближчими роками на Росію може очікувати фашизація.

"Без метафор. Архаїзуючий традиціоналізм, націоналізм, антиінтелектуалізм, ксенофобія, поєднання манії величі з манією переслідування, корпоративна замкненість влади, культ вождя - все це очевидні риси путінського режиму та абеткові визначення фашистського. Успішного сценарію розвитку подій у Росії я не бачу. Є тільки різні варіанти поганого. Це, як не крути, буде катастрофа, а значить - загибель людей", - резюмує Ахутін.

Повний текст інтерв'ю Анатолія Ахутіна читайте у випуску журналу "Новое время" 14 серпня.