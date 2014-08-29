Süddeutsche Zeitung: Путін руйнує Україну - тому що він це може

У своїй статті «Путін руйнує Україну - тому що він це може», опублікованій на сайті Süddeutsche Zeitung, Тім Нешитов пише, що вторгнення Росії в Україну, швидше за все, віщує новий поворот у путінології. Поведінку Володимира Володимировича Путіна більше вже не можна пояснити за допомогою одного-двох пошарпаних кроликів, яких зазвичай чарівним чином дістають з капелюха.

Кролик номер один: минуле в КДБ. Це пояснює готовність брехати, мстивість і незворушний вираз обличчя. Кролик номер два: важке дитинство на задніх дворах Ленінграда. Хто кому розбив ніс до крові, хто сидить тихо, хто першим опустить очі.

Поведінка Путіна не піддається раціональному поясненню

Кролик номер три: Путін - самотня людина з першопочатково хорошими намірами. Він гладить свого собаку, в той час, як всі його думки і душа присвячені служінню своїй фактично некерованій країні. І, нарешті, кролик номер чотири, який нещодавно приєднався: Путін під впливом фашистських прихильників теорії змови з фантазіями про Євразію.

Потрібно визнати: ніщо з цього не пояснює, як це може бути, що Росія перебуває в процесі приєднання половини незалежної республіки на кордоні з ЄС - в той час як Путін і Президент цієї республіки, Петро Порошенко, тиснуть один одному руки. Якби Порошенко вважав Путіна безнадійним випадком (а він знає його не з учорашнього дня), у Мінську він би не подав руки Путіну.

Спадщина Путіна: слова нічого не означають

Андрій Ілларіонов, колишній радник Путіна, розповів, що на початку 2008 року Путін сказав, що Україна - країна, яку не сприймають всерйоз, 8 регіонів у Східній Україні насправді належать Росії. В цьому відношенні Путін послідовний. При цьому є проблема: абсолютно неважливо, що Володимир Путін говорить або не говорить. Оскільки він одного разу вже говорив, що Україна - суверенна держава.

Це істотна частина політичної спадщини Путіна - слова нічого не означають. Не тому, що всюди в світі політики розповідають нісенітницю, а тому що російський народ більше не шукає ніякої логіки в його виступах. Кожен риторичний прийом правильний, якщо він зіграв злий жарт з Обамою, Меркель. Така відданість, такий п'янкий зв'язок між народом і правителем існує або в зеніті влади, або, коли для обох, народу і правителя, становище стає дуже серйозним. В Росії мали місце обидва випадки. Народ відмовляється від імпортної ковбаси, аби Путін міг залишитися на своєму високому, хисткому троні.

Україна була в Європі стратегічним пробілом

Чи дотримується Путін довгострокового плану, чи він не хоче йти на ризик і за допомогою повідомлень з фронту намагається відвернути увагу від економічного лиха, все це не найважливіше. Так само як і те, хто саме вторгся в східноукраїнські міста - російські солдати, найманці або добровольці. Людям, чиї будинки зруйновані, все одно, як і жителям Східної України, які приєднуються до сепаратистів.

Пострадянський порядок у Європі допустив стратегічний пробіл. Якби у них, як у голови Кремля, були родовища нафти і газу, ядерні боєголовки і підтримка населення, то було б можливо привласнити собі Східну Україну. Путін цей пробіл помітив.