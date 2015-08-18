Новий вибух у Бангкоку: чоловік скинув вибухівку з мосту у центрі міста
11:50, 18 серпня 2015Світ
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Новий вибух стався у центрі Бангкока.
Reuters
Про це повідомляє Reuters.
Невідомий привів в дію вибуховий пристрій малої потужності.
За даними місцевої поліції, постраждалих внаслідок інциденту немає. Чоловік скинув вибухівку з мосту у центрі міста в районі жвавої пристані.
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За словами начальника поліції, якби вибухівка не впала у воду, жертв не вдалося б уникнути.
Як повідомляв УНІАН, внаслідок вибуху у столиці Таїланду кількість постраждалих досягла 120 осіб. Особистість підозрюваного в організації теракту встановлена.
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