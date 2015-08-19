США нададуть додаткову оборонну допомогу Грузії

Про це повідомили в Пентагоні, і зазначили, що це була перша зустріч двох міністрів, повідомляє російська служба "Голосу Америки". "Міністр Картер високо оцінив постійну підтримку, яку Грузія надає в Афганістані, будучи другою країною за загальною кількістю військ, наданих для місії "Рішуча підтримка", – йдеться в заяві прес-секретаря Пентагону Пітера Кука. – Міністр Картер також підкреслив, що США разом з союзниками як і раніше прагнуть підтримувати Грузію по лінії комісії НАТО-Грузія і через "Істотний пакет заходів НАТО-Грузія", узгоджений на саміті в Уельсі в 2014 році".

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Пітер Кук зазначив, що міністри оцінили допомогу, що надається Сполученими Штатами збройним силам Грузії, "включаючи плани виділення додаткового фінансування у розмірі $20 млн в 2015 році в рамках "Європейської ініціативи за запевненням".

"Міністр Картер також підтвердив прихильність США продовженню співпраці з Грузією в оборонній сфері, включаючи щорічні двосторонні і багатосторонні навчання і програми підготовки", – сказав Петер Кук.

У свою чергу Тінатін Хідашелі заявила: "Наші партнери повинні бачити в особі Грузії не тільки надійного політичного партнера, забезпеченого підтримкою населення, але також і країну, яка візьме на себе відповідальність по багатьох напрямках".

Тінатін Хідашелі також зустрілася з колишнім держсекретарем Мадлен Олбрайт, яка консультує міністерство оборони США. За словами грузинського міністра, Мадлен Олбрайт "задавала дуже багато питань і обіцяла виступати на захист Грузії на всіх міжнародних форумах".