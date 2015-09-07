Понад половина поляків підтримала надання тимчасового притулку мігрантам

Про це йдеться в результатах опитування дослідницького центру CBOS, передає Польське радіо. Зокрема, 56% опитаних відповіли, що Польща повинна прийняти мігрантів. При цьому переважна більшість з цієї групи вибрала відповідь, що тільки до того часу, поки ці люди не зможуть повернутися до країн, звідки вони походять.

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Водночас 38% поляків переконані, що Польща не повинна приймати у себе мігрантів.

Ставлення поляків до прийому мігрантів протягом останніх місяців значно змінилося. Відсоток людей, які хочуть приймати мігрантів, у порівнянні із травневим опитуванням, знизився на 16%, а тих, хто висловлює небажання щодо надання притулку мігрантам, зріс на 17%.