ЗМІ: Ізраїль відмовився впустити біженців

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху відмовився пустити в країну сирійських біженців, що є вимогою опозиційних партій.

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The New York Times.

«Ізраїль - дуже маленька країна з невеликою географічної та демографічної глибиною», - зазначив глава уряду. Він також підтвердив, що план з будівництва стіни на кордоні з Йорданією буде здійснений. Огорожа необхідно для захисту від нелегальних мігрантів.

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Раніше лідер лівоцентристської партії «Авода» Іцхак Герцог заявив, що євреї не можуть залишатися байдужими, коли сотні тисяч мігрантів шукають «тиху гавань». «Одного разу наші люди самі зіткнулися з мовчанням світової спільноти», - зауважив Герцог, маючи на увазі часи голокосту.

На сьогоднішній день понад 2 мільйонів сирійських біженців знаходяться в Єгипті, Іраку, Йорданії та Лівані, ще 1,9 мільйона чоловік - у Туреччині. Понад 348 тисяч сирійців звернулися з проханням про надання притулку в європейських країнах, повідомляється на сайті Управління верховного комісара ООН у справах біженців.