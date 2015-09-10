Бойовики "Ісламської держави" викрали двох іноземців і вимагають викуп

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на AP.

За даними агентства, бойовики розмістили в ЗМІ фотографії чоловіків, одягнених у жовті роби.

На опублікованих фотографіях вказані імена заручників: це громадянин Норвегії Оле Йохан Грімсгорд Офстад і громадянин Китаю Фан Цзінхуей. Інформація про дату та місце викрадення іноземців не повідомляється.

Бойовики дали зрозуміти, що хочуть отримати викуп за звільнення заручників. На фотографіях перед кожним з них поміщені таблички "Норвезький бранець. Продається" і "Китайський бранець. Продається".

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Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сольберг визнала, що в заручниках знаходиться громадянин країни, проте платити викуп Норвегія не буде, так як виконуючи вимоги викрадачів, королівство поставить під загрозу життя інших громадян, які стануть першочерговими цілями для терористів. Для звільнення заручника був створений спеціальний кризовий штаб, до якого увійшли норвезькі дипломати, військові і співробітники спецслужб.

Раніше УНІАН повідомляв, що терористи угруповання "Ісламська держава" (ІД) в місті Мосул на півночі Іраку за останні кілька днів викрали 127 дітей. За даними Демократичної партії Курдистану, дітей помістили в спеціальні табори, де їх навчають поводженню із зброєю та ведення терористичних операцій, впроваджуючи в їх свідомість екстремістську ідеологію ваххабізму".