Бойовики "Ісламської держави" викрали двох іноземців і вимагають викуп

За даними агентства, бойовики розмістили в ЗМІ фотографії чоловіків, одягнених у жовті роби.

На опублікованих фотографіях вказані імена заручників: це громадянин Норвегії Оле Йохан Грімсгорд Офстад і громадянин Китаю Фан Цзінхуей. Інформація про дату та місце викрадення іноземців не повідомляється.

Бойовики дали зрозуміти, що хочуть отримати викуп за звільнення заручників. На фотографіях перед кожним з них поміщені таблички "Норвезький бранець. Продається" і "Китайський бранець. Продається".

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сольберг визнала, що в заручниках знаходиться громадянин країни, проте платити викуп Норвегія не буде, так як виконуючи вимоги викрадачів, королівство поставить під загрозу життя інших громадян, які стануть першочерговими цілями для терористів. Для звільнення заручника був створений спеціальний кризовий штаб, до якого увійшли норвезькі дипломати, військові і співробітники спецслужб.

#ISIS#Dabiq 11 contains new секти: Prisoners "For Sale";Provides telegram # for "ransom"adding: "Limited time offer" pic.twitter.com/AT2mwzVAyY