Більшість росіян вважає головним досягненням Путіна економічне зростання РФ - опитування

Про це свідчать дані опитування "Левада-центру" серед росіян.

Впевнених у тому, що Путін розвивав економіку країни, нарахували 13%. На другому місці (12%) серед досягнень Путіна - підвищення рівня життя громадян, зростання зарплат і пенсій.

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Також 10% росіян вважають, що їхній президент сприяв зміцненню міжнародних позицій РФ і підвищенню боєздатності армії (теж 10%).

Серед головних невдач Путіна громадяни Росії називали боротьбу з корупцією, хабарництвом, приборкання "олігархів", обмеження їхнього впливу, а також зміцнення моралі і моральності у країні.

При цьому 8% росіян наголосили, що вони не бачать взагалі жодних досягнень чинного президента Путіна.