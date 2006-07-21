Ліван на межі катастрофи

Ізраїль дозволить здійснити доставку до Лівану гуманітарної допомоги. Як повідомив постійний представник Ізраїлю при ООН Ден Гіллерман, гуманітарний коридор може бути відкритий вже сьогодні. "Я поки що не можуть повідомити подробиці, але ми над цим працюємо", - заявив дипломат. Він сказав, що 20 липня ц.р. зустрічався з координатором гуманітарних програм ООН Яном Егеландом, який найближчим часом вирушить до охопленого війною регіону, передає Associated Press.

Запроваджена Ізраїлем повітряна і морська блокада Лівану фактично призвела до гуманітарної катастрофи. У населених пунктах, що опинилися в зоні активних бойових дій, немає води, газу, продовольства і медикаментів. За даними ООН, через військовий конфлікт свої будинки були вимушені залишити не менше 500 тис. ліванців – переважно мешканці південної частини країни. Тому міжнародне співтовариство дедалі активніше закликає Тель-Авів створити умови для доставки до Лівану гуманітарної допомоги.

Військова операція Ізраїлю проти Лівану почалася після того, як бойовики угруповання "Хезболлах" 12 липня 2006 р. вбили вісьмох і викрали двох ізраїльських військовослужбовців. У відповідь Ізраїль почав завдавати авіаудари по об`єктах інфраструктури Лівану. Зі свого боку бойовики руху "Хезболлах" регулярно обстрілюють прикордонні з Ліваном райони Ізраїлю і вступають в бойові зіткнення з підрозділами ізраїльських збройних сил.

На 21 липня з Лівану було евакуйовано 5,1 тис. громадян Швеції, по 3 тис. громадян ФРН, Данії і США, 2 тис. французів, більше 1,6 тис. канадців, 1,2 тис. росіян і близько 200 громадян країн СНД, 1,13 тис. йорданців, 1 тис. британців, більше 760 італійців, 520 греків, 500 швейцарців, 740 румун, 220 австрійців, 105 болгарів, 104 турків, 75 чехів, 49 індійців і 24 громадяни Словаччини.

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