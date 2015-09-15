ЄС схвалив застосування військової сили проти контрабандистів, що перевозять мігрантів

Операцію EU NAVFOR Med можуть розпочати вже з жовтня, передає DT.UA. Початкова фаза операції EU NAVFOR Med була запущена в липні, вона полягала у зборі розвідувальної інформації. Тепер в ЄС погодилися, що настав час перейти до наступного кроку.

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Друга фаза – це проведення "взяття на абордаж, обшуку, захоплення і відхилення від курсу" судів, що займаються "контрабандою людей". Третій етап включає в себе військові дії проти контрабандистів в лівійських територіальних водах з метою знищити їх човни та мережі, перш ніж вони відпливли. "Цей крок є більш спірним, враховуючи зростаючі ризики і вимагає мінімум резолюції Ради Безпеки ООН і, переважно, угоди лівійського уряду", - йдеться в повідомленні. Військовим кораблям зараз дозволяється переслідувати човни перевізників біженців тільки в міжнародних водах.

Для операції EU NAVFOR Med в даний час є чотири кораблі - італійський, британський і два німецьких. Джерела заявили, що, швидше за все, знадобляться ще кілька суден для розширеної місії, яка, як очікується, почнеться в наступному місяці.

Крім цього, як повідомляє Польське радіо, Угорщина повністю ізолюється від напливу мігрантів. Сьогодні вранці влада в Будапешті вирішила остаточно закрити кордон із Сербією.

Як інформує сербське телебачення RTS, закритий також угорський повітряний простір у 20-кілометровій зоні на висоті до 1350 м поблизу кордону із Сербією.

Також, припинений рух на дорозі, що сполучає міста Решке в Угорщині та Хоргош у Сербії.

Вздовж зведеного на кордоні загородження із сітки та колючого дроту, розміщені додаткові, озброєні військові підрозділи.

Угорська поліція направляє мігрантів до прикордонного пункту пропуску Хоргош 2, де прикордонна служба перевіряє їхні документи та бере відбитки пальців.

Опівночі в Угорщині ввійшли у дію нові антимігрантські положення. Вони передбачають суворіше покарання для тих, хто нелегально прибуває на територію країни. Відповідно до нового закону, нелегальний перетин угорського кордону вважається злочином, що загрожує позбавленням волі до трьох років. Як повідомила угорська поліція, від ранку вже затримано 16 мігрантів.