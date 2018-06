У США на аукціоні продали перший контракт Beatles за $75 тисяч

Перший контракт Beatles зі студією звукозапису, підписаний у той час, коли група ще називалася Tony Sheridan and the Beat Brothers, проданий на аукціоні в Нью-Йорку за 75 тисяч доларів, повідомляє ВВС.

Документ датовано 1961 роком. За цим контрактом група випустила лише один сингл - My Bonnie - і тільки в Німеччині.

Рок-н-рольний переспів народної пісні привернув увагу Брайана Епстейна, який згодом став менеджером групи і навіть отримав неформальну назву "п'ятого учасника".

За рік після релізу My Bonnie вийшов перший сингл групи вже під назвою Beatles - Love Me Do. Перший примірник цієї композиції з автографами учасників гурту пішов з молотка за 25 тисяч доларів.

