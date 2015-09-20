У США на аукціоні продали перший контракт Beatles за $75 тисяч

05:57, 20 вересня 2015
Світ
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Документ датовано 1961 роком. За цим контрактом група випустила лише один сингл - My Bonnie - і тільки в Німеччині.

Битлз / Фото из Википедии

Перший контракт Beatles зі студією звукозапису, підписаний у той час, коли група ще називалася Tony Sheridan and the Beat Brothers, проданий на аукціоні в Нью-Йорку за 75 тисяч доларів, повідомляє ВВС.

Документ датовано 1961 роком. За цим контрактом група випустила лише один сингл - My Bonnie - і тільки в Німеччині.

Рок-н-рольний переспів народної пісні привернув увагу Брайана Епстейна, який згодом став менеджером групи і навіть отримав неформальну назву "п'ятого учасника".

За рік після релізу My Bonnie вийшов перший сингл групи вже під назвою Beatles - Love Me Do. Перший примірник цієї композиції з автографами учасників гурту пішов з молотка за 25 тисяч доларів.

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Як повідомляв УНІАН, у січні кілька листів, написаних вдовою вбитого президента США Джона Кеннеді, та дві її фотографії були продані на аукціоні Palm Beach Modern Auctions, штат Флорида, за 28,4 тисячі доларів.

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