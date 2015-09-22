Понад половина поляків висловилась проти надання притулку мігрантам

Про це свідчать результати дослідження компанії Millward Brown, проведеного для телеканалів TVN і TVN24, передає Польське радіо.

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Протилежної думки дотримується 38% опитаних. Зростаюча міграційна криза схиляє більшість поляків до негативного ставлення щодо прийому мігрантів у Польщі.

Опитування, проведене на початку вересня показувало, що проти цієї ідеї висловлювалося 43% респондентів (нині – зріст на 13%). Настільки ж спала чисельність бажаючих допомогти мігрантам.

У свою чергу, згідно із даними дослідження центру IBRiS, проведеного 4–5 вересня, проти прийому мігрантів висловився кожен 4-й поляк – це 26%. 37% погодилося би надати притулок цим людям, але за умови, що ООН або Євросоюз надасть гроші на утримування приїжджих, а 10% готові прийняти тільки християн. 61% поляків висловився твердо "ні" щодо готовності прийняти біженців у власному домі. Безумовно на це погодилося тільки 7% поляків, ще 16% сказало "так", але за умови, що держава покриє кошти на перебування гостей.