Туреччина згодна підтримати боротьбу з ІД в обмін на осуд курдів

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлене джерело в Анкарі, пише Лента.ру.

"Туреччина поділиться своїм досвідом із західними лідерами. Вона шукає підтримку для того, щоб запобігти перетворення Близького Сходу в експортера тероризму", — повідомив співрозмовник агентства.

За його даними, офіційну заяву про це має зробити прем'єр-міністр країни Ахмет Давутоглу наступного тижня на саміті Генасамблеї ООН, який пройде з 25 по 27 вересня. Він також повинен застерегти "деякі країни та організації" від "підтримки Робочої партії Курдистану та інших груп" заради збереження стабільності в регіоні.

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США вважають Робочу партію Курдистану (РПК) терористичною організацією, однак курдське ополчення в Сирії виступає важливим союзником Вашингтона в справі боротьби з терористами "Ісламської держави". Цю інформацію в черговий раз підтвердив офіційний представник Держдепартаменту Джон Кірбі.

Відносини між РПК і Туреччиною різко загострилися після теракту в місті Суруч 20 липня, коли загинули 32 людини, переважно курди. Бійці РПК звинуватили турецьку владу в пособництві ісламістам.

Турецькі аеродроми використовуються США для бомбардувань позицій терористичної організації "Ісламська держава", в той час як Анкара в основному завдає ударів по РПК на півночі Іраку.