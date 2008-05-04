Біля побережжя Латвії сіло на мілину круїзне судно з тисячею пасажирів
12:20, 04 травня 2008Світ
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Екіпаж «Мони Лізи» обстежує обшивку
Круїзне судно «Мона Ліза» з 984 пасажирами на борту сіло сьогодні на мілину в Ірбенській протоці біля побережжя Латвії. Про це повідомив журналістам представник берегової охорони, відзначивши, що поки яких-небудь відомостей про можливі пошкодження корпусу судна або його паливних баків не надходило. «Екіпаж «Мони Лізи» зараз обстежує її обшивку на предмет можливих пошкоджень», – підкреслив він. До місця події вже прибули декілька катерів берегової охорони.
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