"Талібан" захопив стратегічно важливу фортецю на півночі Афганістану

Останнім значущим опорним пунктом армії залишається аеропорт. Афганським військам допомагає невелика група спеціальних сил НАТО.

Повідомляється, що лікарня в місті ледве справляється з величезною кількістю цивільних і військових поранених. Заміновані дороги, а електро - і водопостачання обірвані, передає Російська служба ВВС.

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Наступ бойовиків радикального руху "Талібан" на Кундуз почався 28 вересня. У ньому брали участь кілька сотень людей. До вечора вони зуміли захопити більше половини міста, а потім встановили повний контроль над ним.

США у вівторок нанесли авіаудари по позиціях бойовиків, що затримало їх наступ на аеропорт. "Талібан" заперечує, що в результаті нальоту був убитий лідер руху.

У Кундузі сходяться кілька стратегічно важливих доріг, а сама провінція межує з Таджикистаном. Чисельність міського населення перевищує 100 тисяч осіб.

Захоплення міста - перший для талібів успіх такого масштабу за останні 14 років і найбільш серйозний провал адміністрації президента Афганістану Ашрафа Гані з моменту його приходу до влади рік тому.

Бойовики активізували напади по всій країні після виведення військ США і НАТО з Афганістану в кінці 2014 року.

Вашингтон у вівторок визнав захоплення Кундуза значною втратою, проте висловив упевненість в тому, що афганські сили зможуть відбити місто.