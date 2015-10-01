Близько 15 осіб загинули в результаті стрілянини в американському коледжі

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомлення про подію надійшло в поліцію о 10:40 за місцевим часом. Відзначається, що підозрюваний затриманий, його особа поки не встановлена.

Прес-секретар департаменту шерифа округу Дуглас підтвердив Reuters, що була стрілянина в студентському містечку коледжу Umpqua, однак подробиць не назвав.

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