Близько 15 осіб загинули в результаті стрілянини в американському коледжі

22:16, 01 жовтня 2015
Світ
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Близько 15 людей загинули, більше 20 отримали поранення в результаті стрілянини на території коледжу в американському місті Роузбург, Орегон.

twitter.com/MikeSullPhoto

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомлення про подію надійшло в поліцію о 10:40 за місцевим часом. Відзначається, що підозрюваний затриманий, його особа поки не встановлена.

Прес-секретар департаменту шерифа округу Дуглас підтвердив Reuters, що була стрілянина в студентському містечку коледжу Umpqua, однак подробиць не назвав.

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