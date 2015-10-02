Меркель може отримати Нобелівську премію миру за участь у врегулюванні української кризи - Bild

Про це повідомляє німецька газета Bild.

"У критичний час вона продемонструвала моральне лідерство», - зазначив директор науково-дослідного інституту в Осло Крістіан Берг Харпвикен.

Харпвикен також розповів, що Меркель показала, що не боїться складних дискусій щодо українського питання і щодо міграційного кризи. Політичний союз Бундерстага вже запропонував кандидатуру Меркель на Нобелівську премію миру.

Читайте такожРейтинг Меркель впав до чотирирічного мінімуму на тлі міграційної кризи

Незважаючи на те, що рейтинги Меркель останнім часом падають на тлі ситуації з біженцями в Європі, багато експертів упевнені в тому, що канцлер гідна премії.