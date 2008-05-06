Посол Грузії в Україні звинуватив Росію у військовій інтервенції

Надзвичайний і Повноважний посол Грузії в Україні Мераб АНТАДЗЕ називає "військовою інтервенцією Росії" останнє загострення ситуації в зоні грузинсько-абхазького конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Загострення ситуації в зоні конфлікту - це, мовою дипломатії, військова інтервенція Росії проти Грузії й спроба порушення територіальної цілісності Грузії", - сказав М.АНТАДЗЕ. При цьому він додав, що грузинська сторона має "безпосередні докази того, що Росія є безпосереднім учасником конфлікту під прикриттям миротворчих сил".

На думку посла, "прагнення Грузії в НАТО й незалежна зовнішня політика були однією з причин російської активності" в Абхазії.

Водночас М.АНТАДЗЕ назвав риторикою заяви російських політиків про те, що Грузія має намір ввести війська до Абхазії. "Грузія заявляла й заявляє, що має намір вирішити конфлікт виключно мирними способами", - підкреслив він.

За словами М.АНТАДЗЕ, дипломатична активність його країни спрямована на те, щоб уникнути ескалації конфлікту в регіоні, й Грузія надалі шукатиме точки дотику для вирішення проблеми.

"Ми вважаємо, що надія ще є й активність міжнародного співтовариства приведе до того, що ми сядемо за стіл переговорів... Грузії, як ніколи, потрібна стабільність", - додав посол.

У контексті сказаного він зазначив, що грузинська дипломатія, інформуючи міжнародну громадськість про ситуацію в зоні конфлікту, переслідує одну мету: "щоб Росія утрималася від дій, що можуть призвести до непередбачуваних наслідків у регіоні в цілому".