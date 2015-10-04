Єгипет схвалює військове втручання Росії в Сирії

Про це заявив міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters. "Втручання Росії, враховуючи її потенціал і можливості, на нашу думку, допоможе ефективніше боротися з тероризмом в Сирії та викоренити це явище", - сказав Самех Шукрі.

Читайте такожУ Росії стверджують, що сирійські бойовики відступаютьЄгипет намагається не демонструвати підтримку сирійського президента Башара Асада, який, на думку, Саудівської Аравії, ключового союзника єгиптян, необхідно усунути від влади.

Коментар Самеха Шукрі є черговою ознакою потепління відносин між Росією і Єгиптом. У серпні Росію відвідував з державним візитом президент Абдель Фаттах Аль-Сісі, обидві країни закликали до створення коаліції з боротьби з тероризмом на Близькому Сході.

Раніше в червні Єгипет і Росія провели свої перші в історії спільні військово-морські навчання.

Як відомо, Росія наполягає на тому, що завдає ударів по позиціях "Ісламської держави". Однак є багато свідчень про те, що насправді Росія бомбить опозицію, яку підтримують і озброюють США, а також мирних жителів.