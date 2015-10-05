Сирійські ополченці закликали країни регіону створити альянс проти Росії та Ірану
Сирійські ополченці закликали країни регіону створити альянс проти Росії та Ірану.
Про це повідомляє Reuters.
Як зазначається, повстанські групи, які входять до Вільної армії Сирії, одну з найбільших сирійських повстанських угруповань, які воюють проти режиму президента Башара Асада, опублікували листа, у якому закликали країни регіону об'єднатися, щоб протистояти «російсько-іранській окупації».
У листі не зазначаються держави, які повинні брати участь в альянсі.
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Як повідомлялося, 2 жовтня Турецький МЗС розповсюдив спільну заяву урядів Франції, Німеччини, Катару, Саудівської Аравії, Туреччини, Великобританії та США із закликом до Росії припинити атаки на сирійську опозицію і зосередити свої зусилля на боротьбі з ІДІЛ.
Раніше Росія почала авіаудари нібито по позиціях ІДІЛ у Сирії. Пізніше стало відомо, що під бомбардування потрапляють також підрозділи повстанців проти режиму Асада, яких підтримує ЦРУ, і мирні жителі. У свою чергу в Кремлі заявили, що будуть боротися з "цілою низкою терористичних угруповань" на території країни.