Сирійські ополченці закликали країни регіону створити альянс проти Росії та Ірану.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, повстанські групи, які входять до Вільної армії Сирії, одну з найбільших сирійських повстанських угруповань, які воюють проти режиму президента Башара Асада, опублікували листа, у якому закликали країни регіону об'єднатися, щоб протистояти «російсько-іранській окупації».

У листі не зазначаються держави, які повинні брати участь в альянсі.

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Як повідомлялося, 2 жовтня Турецький МЗС розповсюдив спільну заяву урядів Франції, Німеччини, Катару, Саудівської Аравії, Туреччини, Великобританії та США із закликом до Росії припинити атаки на сирійську опозицію і зосередити свої зусилля на боротьбі з ІДІЛ.

Раніше Росія почала авіаудари нібито по позиціях ІДІЛ у Сирії. Пізніше стало відомо, що під бомбардування потрапляють також підрозділи повстанців проти режиму Асада, яких підтримує ЦРУ, і мирні жителі. У свою чергу в Кремлі заявили, що будуть боротися з "цілою низкою терористичних угруповань" на території країни.