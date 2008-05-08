Держдума затвердила Путіна прем`єром

Державна дума РФ затвердила кандидатуру Володимира Путіна на пост прем`єр-міністра Росії. Відкрите голосування відбулося сьогодні на додатковому пленарному засіданні Держдуми.

За кандидатуру Путіна проголосували 392 осіб, 56 депутатів висловилися проти.

Володимир Путін подякував членам Держдуми за ухвалене рішення. Президент Росії Дмитро Медведєв також подякував депутатам за ухвалене рішення і пообіцяв сьогодні підписати указ про призначення Путіна главою уряду.

Газета.ру