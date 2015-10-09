Лауреат Нобелівської премії з літератури звинуватила Росію у вторгненні в Україну

Про це вона заявила на прес-конференції в Мінську, передає Українська правда з посиланням на Reuters.

"Це - окупація, це - іноземне вторгнення", - заявила Алексієвич на прес-конференції.

Вона зізналася, що плакала, коли бачила фотографії убитих під час подій у центрі Києва в лютому 2014 року.

"Я люблю добрий російський світ, гуманітарний російський світ, але я не люблю російський світ Берії, Сталіна і Шойгу", - сказала літератор.

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У свою чергу, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що Алексієвич не володіє необхідною інформацією, щоб дати оцінку ситуації в Україні. При цьому він не знає, чи в курсі Путін заяви письменника, передає РИА Новости.

Зазначається, що міноборони Росії і Путін неодноразово спростовували причетність Москви до подій в Україні. Відомство відкидало звинувачення у відправці збройних сил на Донбас, а також у підтримці бойовиків за допомогою військової техніки.

Як повідомляв УНІАН, Нобелівська премія з літератури за 2015 рік присуджена білоруській письменниці Світлані Алексієвич. "За її багатоголосу творчість - пам'ятник страждання і мужності в наш час", - повідомила постійний секретар Шведської академії Сара Даніус.