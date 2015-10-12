США знали про плани Росії почати бомбардування у Сирії - Обама

Про це президент США заявив в інтерв'ю телеканалу CBS.

«Ми знали, що він (Путін - УНІАН) планує надати військову підтримку Асаду, який потребував, тому що вони переживали за можливий колапс в регіоні», - сказав Обама.

Як повідомляв УНІАН, Обама заявив, що військова місія Путіна в Сирії - це ознака слабкості Росії, а не демонстрація лідерства.