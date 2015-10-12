США знали про плани Росії почати бомбардування у Сирії - Обама
10:04, 12 жовтня 2015Світ
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США мають «дуже хорошу розвідку», тому влада знала про плани Росії почати військову кампанію в Сирії ще до того, як пройшла зустріч з російським президентом Володимиром Путіним.
REUTERS
Про це президент США заявив в інтерв'ю телеканалу CBS.
«Ми знали, що він (Путін - УНІАН) планує надати військову підтримку Асаду, який потребував, тому що вони переживали за можливий колапс в регіоні», - сказав Обама.
Як повідомляв УНІАН, Обама заявив, що військова місія Путіна в Сирії - це ознака слабкості Росії, а не демонстрація лідерства.
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