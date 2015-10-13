У Косово поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів (фото)

Про це повідомляє ВВС.

У столиці Косово Пріштині демонстранти протестували проти арешту опозиційного депутата Альбіна Курті. Він був заарештований за те, що кинув гранату зі сльозогінним газом в парламенті Косово на знак протесту проти підписання угоди з Сербією.

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Близько 200 протестувальників скандували ім'я Курті та кидали в поліцейських пляшки з "коктейлем Молотова" і камені. В результаті сутичок, за попередніми даними, постраждали декілька поліцейських і три демонтранти. Курті був звільнений.

Зазначимо, угоду з Сербією, проти якої протестував Курті, було укладено під егідою ЄС, вона надає більше повноважень регіонам, де переважають серби.