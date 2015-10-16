В результаті подвійного вибуху в мечеті Нігерії загинули близько 40 осіб

Постраждалі були доставлені в міську лікарню, повідомляє Лента.ру з посиланням на Yahoo News.

Теракт стався в місті Майдугурі. За попередніми даними, терористи-смертники привели в дію вибухові пристрої під час вечірньої молитви. Як повідомили місцеві жителі, мечеть вміщає близько 40 осіб.

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«Всі люди, які перебували всередині, загинули. Нікому не вдалося врятуватися», — розповів один з очевидців. Інший свідок повідомив про те, що в результаті інциденту загинули щонайменше 42 людини. Відповідальність за інцидент поки на себе ніхто не взяв.

Раніше УНІАН повідомляв, що щонайменше 15 осіб загинули в результаті двох вибухів на околиці столиці Нігерії Абуджі, постраждали більше 40.