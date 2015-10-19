СК Росії проведе слідчі дії у "справі Нємцова" в Чечні

Правоохоронці, зокрема, мають намір поговорити з бійцями батальйону "Північ", передає "Росбалт".

Зазначається, що за результатами буде прийнято остаточне рішення про те, чи висувати заочні звинувачення Руслану Мухудинову і Руслану Геремєєву.

Співрозмовник агентства повідомив, що крім Заура Дадаєва (обвинувачується у виконанні вбивства Нємцова) і Руслана Геремєєва, в батальйоні служив і Руслан Мухудинов. Він був оформлений у "Півночі" бійцем, проте фактично виконував функції особистого водія Руслана Геремєєва, який був одним із командирів спецпідрозділу.

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У зв'язку з цими обставинами учасники слідчої групи у "справі Нємцова" вирішили відвідати Чечню, щоб спробувати відповісти на деякі питання. Так, за словами співрозмовника "Росбалта", вони мають намір поговорити з товаришами зі служби фігурантів розслідування, з їхніми родичами і друзями й т. д.

За підсумками відрядження до республіки СКР прийме остаточне рішення, чи будуть у кінці розслідування щодо ймовірних виконавців вбивства висуватися заочні звинувачення Геремєєву і Мухудинову. Причому поки "чаша ваг" схиляється до того, що обвинуваченим стане тільки Мухудинов.

Нагадаємо, Руслан Геремєєв і Руслан Мухудинов фігурують у "справі Нємцова" від самого початку розслідування - як особи, які тісно спілкувалися з потенційними виконавцями вбивства політика у період підготовки злочину, його реалізації і відразу після здійснення. Проте після невдалої спроби їх затримати у березні 2015 року, Геремєєв і Мухудинов стали для спецслужб недоступні.