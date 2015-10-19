Енергетична "велич" Росії: В мережі висміяли акцію "Подаруй дрова" бабусі

Допомогою пенсіонерам зайнявся російський волонтер Микола Романенко. Почавши проект «Подаруй дрова» в 2014 році, він за місяць зібрав 60 тисяч рублів на допомогу старим у 16 будинках.

«Кожен виживає, як може. Якщо не запастися дровами осінь, зиму не пережити», - йдеться в сюжеті одного з федеральних каналів.

У героїні сюжету пенсія складає близько 6 тисяч рублів (близько 2,1 тысяч гривень), при цьому машина дров коштує 5 тисяч рублів (близько 1,7 тисяч гривень), а за словами бабусі однієї машини не вистачає. Відзначимо, що в Росії понад 8 мільйонів самотніх пенсіонерів.

Для збору грошей необхідно відправити повідомлення зі словом «Дрова». В оголошеннях волонтер називає його «безкоштовним», хоча і вказує, що вартість одного SMS становить 45 рублів (близько 15 гривень).

У перші дні інформація про «спецпроект» стала вірусно розходитися з соцмережах. Інтернет-користувачі активно взялися висміювати акцію. Одні, підбурюють "Газпром", яке не може газифікувати російські села. Другі, безпосередньо президента Путіна з його заявами про "Велику державу", в якій тисячі пенсіонерів у XXI столітті замерзають у неопалюваних російських хатинках. Треті, просять шанувальника нових заморських гаджетів прем'єр-міністра Медведєва вирішити проблему за допомогою нанотехнологій.