Енергетична "велич" Росії: В мережі висміяли акцію "Подаруй дрова" бабусі
У Росії оголосили про старт марафону «Подаруй дрова», направленому на «допомогу самотнім літнім людям похилого віку, які не можуть дозволити собі купити дрова».
Допомогою пенсіонерам зайнявся російський волонтер Микола Романенко. Почавши проект «Подаруй дрова» в 2014 році, він за місяць зібрав 60 тисяч рублів на допомогу старим у 16 будинках.
«Кожен виживає, як може. Якщо не запастися дровами осінь, зиму не пережити», - йдеться в сюжеті одного з федеральних каналів.
У героїні сюжету пенсія складає близько 6 тисяч рублів (близько 2,1 тысяч гривень), при цьому машина дров коштує 5 тисяч рублів (близько 1,7 тисяч гривень), а за словами бабусі однієї машини не вистачає. Відзначимо, що в Росії понад 8 мільйонів самотніх пенсіонерів.
Для збору грошей необхідно відправити повідомлення зі словом «Дрова». В оголошеннях волонтер називає його «безкоштовним», хоча і вказує, що вартість одного SMS становить 45 рублів (близько 15 гривень).
У перші дні інформація про «спецпроект» стала вірусно розходитися з соцмережах. Інтернет-користувачі активно взялися висміювати акцію. Одні, підбурюють "Газпром", яке не може газифікувати російські села. Другі, безпосередньо президента Путіна з його заявами про "Велику державу", в якій тисячі пенсіонерів у XXI столітті замерзають у неопалюваних російських хатинках. Треті, просять шанувальника нових заморських гаджетів прем'єр-міністра Медведєва вирішити проблему за допомогою нанотехнологій.
Ти сьогодні мені приніс букет з червоних троянд, Не тюльпани і не лілії, Простягнув ти мені дрова Закрутилася голова Але вони такі милі..
— Думки Перзидента (@VVP2_0) October 18, 2015
@Geschichter@tatyanasorvenko В лісі лунав сокира правосека.
— Soveta. (@veselov6) October 18, 2015
> 2015 рік > Перший канал збирає гроші на дрова для малозабезпечених pic.twitter.com/2ipKTDCTmC
— News & Comments (@be5treply) October 18, 2015
Кожен раз коли чую «Росія світова держава», згадую акцію "Подаруй дрова" людям похилого віку, щоб вони не замерзли – починаю сміятися і плакати
— Йосип Сталін (@StalinGulag) October 17, 2015
@ChoShto так.В нафто-газо-добувної країні збирати старим "на дрова". Позорище два в одному..
— Світлана (@bsvetlanaa) October 17, 2015
Дрова для бабусі. З "Хронік наддержави"
— ScottLoftis (@ScottLoftis1) October 17, 2015
@Judge_Syrova_Ya до 2020 в кожній російській селі будуть в дрова.
— Peter Quill (@jj_fond) October 17, 2015