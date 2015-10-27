США уперше допустили можливість проведення наземної операції проти ІДІЛ

Про це заявив міністр оборони США Ештон Картер, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

Картер заявив сенатському Комітету з питань збройних сил, що кампанія проти бойовиків розвивається, і американські військові прагнуть зміцнити її і посилити тиск на ключові міста, захоплені ІДІЛ, - Ракку в Сирії і Рамаді в Ірані.

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Картер сказав, що він очікує активізації коаліційної повітряної кампанії та підвищення темпів операції. Він заявив, що США підтримають місцеві сили "ударами з повітря або прямими діями на землі".

Раніше УНІАН повідомляв, що США переглядають свою стратегію у війні проти "Ісламської держави" після місяців застою і втручання Росії у сирійський конфлікт.