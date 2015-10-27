США уперше допустили можливість проведення наземної операції проти ІДІЛ
Американські війська посилять тиск на бойовиків "Ісламського держави" в Сирії та Іраку, підтримуючи місцеві сили розширеною повітряною кампанією і окремими діями на землі.
Про це заявив міністр оборони США Ештон Картер, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.
Картер заявив сенатському Комітету з питань збройних сил, що кампанія проти бойовиків розвивається, і американські військові прагнуть зміцнити її і посилити тиск на ключові міста, захоплені ІДІЛ, - Ракку в Сирії і Рамаді в Ірані.
Читайте такожСирійська опозиція заявила про готовність до діалогу з Кремлем - Reuters
Картер сказав, що він очікує активізації коаліційної повітряної кампанії та підвищення темпів операції. Він заявив, що США підтримають місцеві сили "ударами з повітря або прямими діями на землі".
Раніше УНІАН повідомляв, що США переглядають свою стратегію у війні проти "Ісламської держави" після місяців застою і втручання Росії у сирійський конфлікт.