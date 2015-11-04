Лідери КНР і Тайваню проведуть першу за 66 років зустріч

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на BBC.

На зустрічі в нейтральному Сінгапурі лідер КНР Сі Цзіньпін і президент Тайваню Ма Інцзю мають намір обговорити ситуацію в протоці, що відокремлює Тайвань від Китаю. Офіційний представник Ма Інцзю заявив, що метою президента на переговорах буде збереження існуючого статусу кво.

За його словами, за підсумками переговорів не буде підписано жодних документів, а президент Тайваню не стане виступати з офіційною заявою.

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У КНР підтвердили факт домовленості про зустріч, однак від подальших коментарів у Пекіні утрималися.

Зустріч у Сінгапурі вже привітав Державний департамент США, який заявив, що Вашингтон вітає будь-які кроки, які сприятимуть зниженню напруженості в регіоні.

Опозиція Тайваню вже піддала критиці рішення Ма Інцзю за те, що він перед укладенням домовленості не поставив до відома лідерів найбільших парламентських фракцій. Там зажадали звіту від президента.

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Відповідно до китайських законів Тайвань є провінцією КНР, проте де-факто після 1949 року, коли завершилася громадянська війна, вона не підкоряється Китаю.

Лише в 1979 році США встановили дипломатичні відносини з КНР, пообіцявши при цьому захищати уряд в Тайбеї.

У 1990-і роки КНР і Тайвань вперше почали проводити переговори на різних рівнях, однак про зустріч лідерів досі не йшлося.