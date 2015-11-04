Держдеп: США витрачають на авіаудари на Близькому Сході $8 мільйонів на день
21:18, 04 листопада 2015Світ
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Держдепартамент повідомив, що США витрачають на авіаудари на Близькому Сході 8 мільйонів доларів на день, і оцінив в 2-4 мільйони доларів витрати, які щодня несе Росія в Сирії.
Вікторія Нуланд / УНІАН
"Мова йде про 2-4 мільйонів (доларів) щодня, можливо, більше", — сказала на слуханнях в конгресі помічник держсекретаря у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд, оцінюючи російські витрати.
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Помічник держсекретаря у справах Близького Сходу Енн Паттерсон уточнила, що США витрачають на авіаудари "приблизно 8 мільйонів доларів щодня", передає РИА Новости.
На питання конгресмена, чому США наносять у вісім разів менше авіаударів в Сирії, ніж Росія, Паттерсон відповіла: "Ця цифра включає Ірак і всю нашу військово-повітряну компанію. Ну і ми не росіяни, у нас інші стандарти".
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