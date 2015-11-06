Експерти: у Сирії застосовувався іприт - BBC
Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) стверджує, що в серпні у Сирії одна з протиборчих сторін застосувала так званий гірчичний газ, або іприт, - високотоксичну речовину, заборонену міжнародними конвенціями.
За інформацією агентства Reuters, яка ознайомилася з витягами із конфіденційної доповіді комісії ОЗХЗ, отруйні речовини пішли в хід під час боїв у місті Мареа на північ від Алеппо 21 серпня, передає BBC Україна.
"Цілком імовірно, що наслідки застосування іприту призвели до смерті дитини", - йдеться в доповіді.
За даними джерела Reuters у дипломатичних колах, хімічну зброю було застосовано під час боїв між бойовиками "Ісламської держави" і одного з повстанських угруповань.
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На початку жовтня в курдських загонах "пешмерга" заявили, що бойовики угрупування "Ісламська держава" обстріляли позиції курдських збройних формувань на півночі Іраку снарядами з іпритом.
Про можливе використання "Ісламською державою" хімічної зброї на територіях Сирії та Іраку раніше заявляли на умовах анонімності представники американської розвідки.
Інформація комісії ОЗХЗ - перше офіційне підтвердження застосування екстремістами хімічної зброї. Доповідь представлять керівництву ООН в кінці листопада.
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У 2013 році в рамках домовленості під егідою ООН сирійська влада погодилися передати для подальшого знищення весь свій арсенал отруйних речовин.