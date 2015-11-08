У М'янмі почалися історичні парламентські вибори

Загальні вибори проводяться вперше після передачі влади цивільному уряду та початку економічних і політичних реформ в 2011 році, при цьому президентський пост продовжує займати військовий лідер генерал Тан Шві, повідомляє ВВС.

"Попередні вибори 1990 року принесли перемогу партії "Національна ліга за демократію" на чолі з правозахисницею Аун Сан Су Чжі, однак генерали анулювали їхні підсумки і встановили диктатуру. Згодом Аун Сан Су Чжі провела під домашнім арештом в цілому близько 15 років і була визнана гідною Нобелівської премії миру", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що парламент, який мають обрати приблизно 30 мільйонам жителів М'янми, буде складатися з 664 депутатів.

"Чверть місць заздалегідь віддана призначенцям військового режиму. За інші борються понад шість тисяч кандидатів від більш ніж 90 партій, але основних політичних сил дві: Національна ліга за демократію та Партія союзної солідарності та розвитку, створена генералітетом і наразі правляча", - підкреслює видання.

Для обрання президента необхідно дві третини голосів депутатів. 70-річна Аун Сан Су Чжі не може претендувати на вищу посаду, оскільки влада внесли до конституції пункт, що забороняє займати його особам, які мають родичів за кордоном. У Аун Сан Су Чжі є двоє синів від померлого 18 років тому чоловіка, канадського вченого-тибетолога.

Лідер опозиції заявила, що буде "над президентом", якщо її партія завоює конституційну більшість.

Як зазначає кореспондент Бі-бі-сі в Рангуні Джон Фішер, у М'янмі відсутня об'єктивна соціологія, так що передбачити підсумки голосування ніхто не може, хоча, за оцінками експертів, НЛД має високі шанси на перемогу. Проте чи буде її більшість конституційним, особливо з урахуванням того, що депутати-призначенці напевно приєднаються до фракції "солідаристів", невідомо.

Виборчі дільниці охороняють 40 тисяч поліцейських.

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Прихильники Аун Сан Су Чжі побоюються фальсифікацій. Крім того, позбавлені можливості проголосувати кілька сотень тисяч мусульман-рохінья, нащадків біженців з Індостану, що зазнають в буддистській М'янмі дискримінації та утисків.