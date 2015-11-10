Обама зареєстрував аккаунт у Facebook

«Привіт, Facebook! Я нарешті маю свою власну сторінку. Я сподіваюся, ви її будете вважати місцем, де ми можемо проводити реальні бесіди по найбільш важливих питаннях, які стоять перед нашою країною», — написав глава держави.

Також, Обама закликав залишати коментарі, ділитися один з одним темами з його сторінки.

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У своєму повідомленні Обама заявив про необхідність «зберегти планету для дітей та онуків», для чого слід вирішити проблему із зміною клімату. Під повідомленням опубліковано відео, де Обама гуляє по галявині Білого дому.

Hello, Facebook! I finally got my very own page. I hope you’ll think of this as a place where we can have real... Posted by President Obama on Monday, November 9, 2015

На сайті адміністрації президента зазначається, що його сторінка в Facebook є новим способом безпосереднього онлайн-спілкування з американцями і що всі повідомлення будуть йти виключно від нього самого. «Президент Обама має намір зробити свою адміністрацію самою відкритою для спілкування, його аккаунт дасть можливість американцям обговорювати теми, які їх найбільше хвилюють», — наголошується в повідомленні.