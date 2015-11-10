Українська розвідка повідомила про масове зараження вірусним гепатитом військових РФ у Сирії

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Відзначається масове зараження військовослужбовців ЗС РФ у Сирії вірусним гепатитом. Інфіковані військовослужбовці в екстреному порядку доправляються повітряним шляхом до аеродрому Моздок", - наголошується у повідомленні.

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Крім того, зазначається, що звідти їх транспортують до шпиталів у Ростові-на-Дону та Владикавказі.

Раніше українська розвідка повідомляла, що на території Росії зафіксовані випадки відмови військовослужбовців ЗС РФ від участі у бойових діях на території України.

"Прокуратурою РФ заведено до 80 кримінальних справ за статтею №337 “Самовільне залишення частини або місця служби” КК РФ відносно військовослужбовців 33 окремої мотострілецької бригади (Майкоп) 49 Армії Південного військового округу, які подали рапорти з відмовою від відрядження до України після проходження спеціальної підготовки на полігоні “Кадамовский” (Октябрський район Ростовської області)", - йдеться у повідомленні.