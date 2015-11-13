Єврокомісія: рішення Швеції про прикордонний контроль відповідає правилам Шенгену
Рішення Швеції про тимчасове відновлення прикордонного контролю відповідає пункту Шенгенського кодексу про кордони через загрози громадському порядку або внутрішній безпеці.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії, передає "ЄвроПравда". "Таке рішення було викликане несподіваним міграційним потоком, який, за оцінками шведського уряду, представляє серйозну загрозу для внутрішнього порядку і громадської політики.
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Нинішня ситуація в Швеції, на перший погляд, виглядає як ситуація, передбачена правилами. Комісія буде пильно стежити за ситуацією і тримати в курсі Європарламент і Раду", - йдеться в повідомленні.
У Єврокомісії нагадали, що подібні тимчасові заходи на кордонах раніше прийняли Німеччина, Австрія, Словенія та Угорщина.
Як повідомлялося, Швеція 12 листопада почала запроваджувати заходи контролю на кордонах. Контроль буде здійснюватися в основному на контрольно-пропускних пунктах у південній та західній частинах країни, зокрема на мосту Ересун, що відділяє країну від Данії.