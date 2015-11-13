Єврокомісія: рішення Швеції про прикордонний контроль відповідає правилам Шенгену

Про це йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії, передає "ЄвроПравда". "Таке рішення було викликане несподіваним міграційним потоком, який, за оцінками шведського уряду, представляє серйозну загрозу для внутрішнього порядку і громадської політики.

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Нинішня ситуація в Швеції, на перший погляд, виглядає як ситуація, передбачена правилами. Комісія буде пильно стежити за ситуацією і тримати в курсі Європарламент і Раду", - йдеться в повідомленні.

У Єврокомісії нагадали, що подібні тимчасові заходи на кордонах раніше прийняли Німеччина, Австрія, Словенія та Угорщина.

Як повідомлялося, Швеція 12 листопада почала запроваджувати заходи контролю на кордонах. Контроль буде здійснюватися в основному на контрольно-пропускних пунктах у південній та західній частинах країни, зокрема на мосту Ересун, що відділяє країну від Данії.