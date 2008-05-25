У Китаї - новий сильний землетрус
12:29, 25 травня 2008Світ
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Магнітуда підземного поштовху - 6,4
На південному заході Китаю в провінції Сичуань сьогодні відбувся новий сильний землетрус. Про це повідомляє агентство Синьхуа.
За інформацією агентства, яке посилається на дані штабу з ліквідації наслідків землетрусу в провінції Сичуань, магнітуда підземного поштовху складала 6,4. Коливання грунту відчувалися і в Пекіні.
Інформація про жертви і руйнування поки не надходила.
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