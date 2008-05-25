У Китаї - новий сильний землетрус

На південному заході Китаю в провінції Сичуань сьогодні відбувся новий сильний землетрус. Про це повідомляє агентство Синьхуа.

За інформацією агентства, яке посилається на дані штабу з ліквідації наслідків землетрусу в провінції Сичуань, магнітуда підземного поштовху складала 6,4. Коливання грунту відчувалися і в Пекіні.

Інформація про жертви і руйнування поки не надходила.

Газета.ру