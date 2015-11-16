Путін не помітив, що він "ізгой" на самітах G20 у Туреччині та Австралії

Як передає кореспондент УНІАН, про це Путін сказав за підсумками саміту G20 в Анталії.

Зокрема, про це він заявив, реагуючи на висловлювання, що минулого року в Австралії Путін, на думку багатьох експертів, був ізгоєм на саміті «двадцятки», а на нинішньому саміті в Туреччині став «гравцем» через Сирію.

«Минулого року я вже говорив про це. Австралійські колеги створили дуже хороші умови для роботи, все було дуже коректно, без будь-яких проблем. Ну, хотілося просто так піднести, мабуть, громадськості, як ви зараз сказали, що Росія якось ізольована. Ні, нічого подібного не було», - стверджує Путін.

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«І що стосується того факту, що я трохи раніше поїхав, можу вам відкрити секрет, я, по-моєму, вже про це говорив: я зробив це з технічних міркувань, щоб не стояти в черзі на виліт, от і все. Потрібно було летіти до Москви 14 годин. Тому мені потрібно було просто сісти першим у літак. Я знаю, як протокольні служби розписують виліт, потрібно було три години чекати, щоб раніше поїхати, от і все», - заявив він.

«Ніяких не було проблем ні тоді, ні зараз, хоча, звичайно, відносини були більш напружені, ніж сьогодні. Це, звичайно, відчувається, це правда. Але життя йде вперед, все змінюється: виникають і нові проблеми, і нові загрози, нові виклики, які важко вирішувати самотужки будь-кому. Потрібно об'єднувати зусилля», - сказав Путін.

Він заявив, що РФ ніколи не відмовлялася від добрих відносин із партнерами ні на Сході, ні на Заході.

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"І ті односторонні заходи, які обмежують взаємодію у різних напрямках, були ініційовані не нами, а нашими партнерами. Якщо зараз наші партнери вважають, що настав час якось змінювати наші відносини, то ми будемо це вітати, ми ніколи не відмовлялися від спільної роботи й двері не закривали", - сказав Путін.

На його думку, на експертному рівні, на рівні обговорення проблем, є очевидна зацікавленість у тому, щоб відновити роботу за багатьма напрямками, включаючи і економіку, і політику, і сфери безпеки.