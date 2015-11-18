ІДІЛ заявляє, що російський літак підірвали "позапланово" – Reuters

На Синаї повинен був упасти літак однієї із західних країн, ймовірно тих, які беруть участь у антиіділівській коаліції.

Читайте такожЗМІ: Бомба в А321 могла перебувати під пасажирським сидінням біля вікна

Про це йдеться у розповсюджуваному "Ісламською державою" журналі, які цитує Reuters.

Згідно з повідомленням, бойовики ІДІЛ спочатку планували підірвати в Єгипті літак однієї з країн Заходу, але їх плани змінилися у зв'язку з бомбардуваннями Росії в Сирії.

Бомбу на борт А321 помістили після того, як знайшли "дірку в системі безпеки аеропорту Шарм-ель-Шейха".

Нагадаємо, 31 жовтня на Синаї впав російський літак А321. Всі 224 людини, що знаходилися на борту, загинули.